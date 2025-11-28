Есть меньше, дешевле и менее вкусно: как правильно провести Рождественский пост с 28 ноября по 6 января

Многодневный Рождественский пост начался 28 ноября. Он продлится до 6 января. Что нельзя делать в это время и как провести Новый год, не отклоняясь от поста, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, в Рождественский пост нельзя делать все то, чего нельзя делать не только в другие многодневные посты, но и вообще по жизни.

«Нельзя делать другим то, чего ты не хотел бы получить в свой адрес от других людей. Нельзя делать гадости, подлости, нельзя предавать, подсиживать, красть, лгать, ставить себя в центр всего мира, а других людей использовать только как средство для своего материального обогащения и решения своих психологических проблем», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пост дан церковью для того, чтобы научиться жить не только для себя, но и для других, как школа воздержания, дисциплины и принуждения к добру.

«В том числе через дисциплину воздержания, научившись руководить чревом, ты это замечательное качество можешь использовать для того, чтобы управлять чувствами, эмоциями и не давать волю злости, раздражению, зависти и всему тому, что омрачает жизнь тех, кто сталкивается с нами на жизненном пути», — добавил священник.

Если говорить о еде, продолжил отец Владислав, то предполагается, что православный человек в это время ест меньше, дешевле и менее вкусное.

«Предполагается воздержание от мясных и молочных продуктов, а в некоторые дни Рождественского поста и от рыбы. Каждый сам для себя должен понять, готов он поститься по всей строгости устава или с каким-то послаблением. Можете посоветоваться с батюшкой на приходе. Я бы сказал, это даже обязательно. Чтобы, с одной стороны, не допоститься до голодного обморока, а с другой — не оправдывать свое чревоугодие словами: "если бы главное в посте было не употребление каких-то продуктов, то святыми были бы коровы"», — объяснил отец Владислав.

По его словам, должна быть золотая середина, должен быть найден баланс так, чтобы хватило сил на работу, учебу, и при этом был соблюден пост.

«Возникает большая проблема в Новый год. Но достаточно большое количество христиан давно решило для себя эту проблему, готовя постные продукты в новогоднюю ночь. Я вас уверяю, из постных рыбных продуктов можно устроить вполне себе замечательную праздничную трапезу. Поэтому в дни Рождественского поста, не ешьте мозги друг друга, не занимайтесь каннибализмом, не смотрите свысока на тех, кто не постится, если вы поститесь. А если не поститесь, не оправдывайте это тем, что в посте главное не продукты», — заключил священнослужитель.

Ранее стало известно, в каких случаях за установку гирлянды грозит штраф.