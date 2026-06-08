УФ-лампа от комаров — развод на деньги: садовод назвал реально работающие средства

Дачники массово скупают УФ-лампы-ловушки, надеясь забыть о комарах. Но садовод Борис Воронович, изучив десятки отзывов и научные данные, сделал вывод: эти устройства бесполезны против кровососов. Комаров привлекает не свет, а углекислый газ, тепло и запах человека. Об этом сообщает REGIONS .

Садовод Борис Воронович проанализировал отзывы покупателей УФ-ламп и пришел к неутешительному выводу. Производители обещают избавить от комаров, мух и мошек в радиусе до 100 метров. На практике ловушки привлекают насекомых, но комаров среди них почти нет. Чаще всего гибнут мотыльки, жучки и другие ночные насекомые, которые действительно реагируют на свет. Комары же ориентируются на углекислый газ (то, что выдыхает человек), тепло тела и запах пота.

На открытом воздухе, где есть ветер и другие раздражители, УФ-лампа бессильна. Воронович подчеркнул: положительные отзывы о лампах касаются в основном мух в сараях или мотыльков.

Что же работает? Для дома — обычный фумигатор с жидкостью. Его включают за час до сна, и комары исчезают полностью. Москитные сетки на окнах — дешевое и надежное решение. На веранде поможет портативный фумигатор на батарейках радиусом 3–4 метра. На улице — репелленты с ДЭТА (50% концентрации) или пикаридином.

Спирали, которые тлеют и дымят, отпугивают комаров в радиусе 1–2 метров. А на участке стоит высадить лаванду, бархатцы, мяту и базилик — их запах не любят кровососы. И главное: убрать все емкости с застоявшейся водой, где размножаются комары.

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