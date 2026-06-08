Иммерсивное «Лукоморье» и опера в мезонине: стало известно, как Болдино встретило Пушкина

В нижегородском Большом Болдине, родовом имении Александра Сергеевича Пушкина, с размахом отметили день рождения поэта. Фестиваль «Пушкин без границ» шел два дня и охватил сразу две площадки — главную усадьбу и соседнее село Львовка, собрав более 40 тысяч гостей. Главной сенсацией стал приезд Анны Пушкиной — правнучки классика в четвертом колене, которая оказалась в этих местах впервые. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Гостья призналась, что для нее огромная честь попасть на праздник, но заметила: в семье существует устное предание — потомкам великого поэта не велено заниматься стихами и прозой. Поэтому родственники Пушкина хранят его гены, а не перо, восхищаясь теми, кто сегодня продолжает литературные традиции. По ее желанию, болдинский праздник должен длиться веками.

Культурная программа развернулась на нескольких сценах. В мезонине господского дома студенты Нижегородской консерватории устроили «Оперную лабораторию». На театральной поляне у Вишневой аллеи новосибирский «Первый театр» показал «Сказки» Пушкина, а в Доме культуры 1937 года Нижегородский театр кукол оживил «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Пиковую даму». Главную сцену занял московский «Трикстер» с иммерсивным шоу «Лукоморье», студенты ГИТИСа сыграли «Барышню-крестьянку», а «Песняры» и сводный хор «Соседи Пушкина» задали музыкальный тон. Вечер завершился мультимедийным спектаклем «Метель», где актер Даниил Спиваковский читал текст под аккомпанемент Нижегородского оркестра имени Кузнецова.

На следующий день, 7 июня, гостей ждало «Пушкин-гала»: солисты местной оперы, тот же оркестр, камерный хор «Нижний Новгород» и стажеры московского театра «Геликон-опера» соединили классику с современностью. Организаторы подчеркивают: фестиваль стал возможен благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. В итоге «Пушкин без границ» превратился не просто в поминальный день, а в живой, многолюдный и очень разный разговор о поэте, где каждой эпохе нашлась своя сцена.

Ранее сообщалось, что в Замбии впервые показали «Сказку о царе Салтане».