Сколько магазин накрутил на гречке? В Госдуме предложили указывать наценку на ценниках продуктов

В России снова заговорили о том, почему цены на молоко, хлеб и яйца ползут вверх быстрее, чем инфляция. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в беседе с NEWS.ru предлагает радикальный, но логичный способ навести прозрачность: заставить магазины выложить на всеобщее обозрение свою истинную наценку на социально значимые продукты.

Его идея выглядит так: на ценнике рядом с конечной стоимостью товара должна появляться цифра, показывающая, сколько именно накрутила торговая сеть. Сейчас, по мнению парламентария, основную маржу получают не производители, которые вынуждены вкладываться в оборудование и сырье, а перекупщики в лице крупных супермаркетов. При этом цены на товары первой необходимости растут часто без объективных причин — просто потому, что сеть решила увеличить свой аппетит.

По словам парламентария, если закон примут, покупатели начнут видеть настоящую жадность в цифрах. Представьте: берете пачку масла, а на ценнике указано, что ее себестоимость для магазина — 80 рублей, а продают за 150. Такая ясность не просто возмутит, а даст возможность выбора — идти в соседнюю сеть, где накрутка 30%, а не 70%. Граждане смогут голосовать рублем, и рынок сам начнет дисциплинировать слишком зарвавшихся ритейлеров.

Он резюмировал, что борьба с бедностью через сдерживание необоснованного роста цен, усиление госконтроля и превращение покупателей из пассивных наблюдателей в активных участников ценообразования. Прозрачность, как известно, лечит даже те болезни рынка, о которых врачи молчат. И если ценники с двумя цифрами войдут в практику, возможно, нам наконец перестанут рассказывать сказки про «объективные причины» подорожания гречки.

Ранее появилась истинная причина подорожания мороженого в мае.