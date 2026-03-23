Что человек видит перед смертью: рассказ медсестры хосписа взбудоражил пользователей в Сети

Медсестра хосписа из США рассказала о необычном явлении, которое часто происходит с людьми перед смертью, сообщает издание The Mirror. По ее словам, пациенты нередко видят умерших родственников и животных, что вызывает вопросы о природе этих переживаний.

В рамках обсуждения на Reddit медработник поделилась наблюдениями из практики. Она отметила, что нередко испытывает «мурашки» в моменты, когда пациент умирает, а сами люди перед смертью рассказывают о странных видениях.

«Самое удивительное — это то, что умирающие говорят, будто видят своих родителей или домашних животных, которых уже нет», — рассказала медсестра.

Она привела пример пациентки, которая пыталась погладить несуществующую кошку. Позже выяснилось, что в детстве у нее действительно был такой питомец.

«Мы называем это галлюцинациями, но люди обычно находят эти видения утешительными», — пояснила она.

По словам медсестры, наука пока не может точно объяснить эти явления. «Возможно, наш мозг просто не способен осознать, что происходит после смерти. Как будто есть вещи за гранью нашего понимания», — добавила она.