Что делать при ядерной атаке: западные эксперты обсуждают необходимые шаги

На фоне роста глобальной напряженности американский эксперт по ядерной безопасности рассказал, какие действия могут спасти жизнь при ядерной атаке, сообщает издание Daily Star. Главные рекомендации — немедленно укрыться и изолироваться от внешней среды.

Профессор Кэтрин Хигли подчеркнула, что в первую очередь нужно отключить вентиляцию и герметично закрыть двери и окна. «Необходимо перекрыть доступ воздуха и оставаться внутри, пока не пройдет радиоактивное облако», — пояснила она.

Также важно избегать внешних стен и крыши, где оседают опасные частицы. Если человек оказался на улице, нужно снять верхнюю одежду и тщательно промыть открытые участки кожи.

«Лучшее, что можно сделать — это как можно быстрее попасть внутрь и оставаться там», — повторила эксперт.

Специалисты отмечают, что любые здания безопаснее, чем открытое пространство, особенно подвалы или бетонные конструкции.

При этом эксперты предупреждают о неочевидном: не стоит использовать кондиционер для волос после контакта с радиоактивной пылью, так как он может закрепить частицы в волосах.