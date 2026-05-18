Новое здание для мировых судей в Истре готово наполовину

В Истре активно идет строительство одноэтажного здания для судебного участка мировых судей. По данным Главного управления государственного строительного надзора Московской области, строительная готовность объекта достигла 51%.

Сейчас на площадке ведутся комплексные работы: специалисты занимаются устройством наружных инженерных сетей, монтируют внутренние инженерные системы, возводят кровлю и устанавливают каркасы перегородок.

Проект предусматривает продуманную организацию пространства: здание площадью более 700 кв. м разделено на 4 функциональные зоны — служебную, общественную, конвойную и хозяйственно‐техническую. Такое зонирование позволит грамотно организовать разные потоки людей внутри объекта и обеспечить бесперебойную работу судебного участка.

Стоимость контракта на строительство составляет почти 128 млн руб. Планируемый срок завершения работ — III квартал 2026 года.

