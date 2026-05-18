Империя благовоний трещит по швам: почему бизнес возлюбленного Надежды Бабкиной потерял 8 млн рублей?

Финансовые показатели бизнеса Евгения Гора, гражданского мужа российской эстрадной певицы Надежды Бабкиной, неожиданно ушли в минус, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Компания «Юкендлз компани», основанная Гором в 2012 году, долгое время специализировалась на производстве товаров для дома — диффузоров, благовоний и свечей. Позже ассортимент расширился до линеек косметических средств, включая скрабы для тела, жидкое мыло, молочко для тела и бомбочки для ванн.

На протяжении нескольких лет, особенно в период с 2021 года, бизнес процветал: чистая прибыль стабильно держалась в пределах 33-46 млн рублей. Однако в последние годы ситуация кардинально изменилась.

К 2024 году доходы компании резко сократились до отметки в 5 млн рублей, а минувший финансовый год и вовсе завершился с отрицательным результатом. Убыток компании составил 8 млн рублей. Это первый подобный случай для фирмы с момента ее основания.

Изменения коснулись не только отчетности, но и личной жизни Евгения. Предприниматель, который ранее мог позволить себе дорогие автомобили, теперь пересекает на менее престижном Kia Sorento 2017 года выпуска. Более того, он устроился на работу в театр «Русская песня», где его знаменитая возлюбленная занимает должность директора.

Стоит отметить, что Бабкина на протяжении долгого времени активно поддерживала бизнес мужа, рекламируя его товары.

