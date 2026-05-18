Дети из столичного региона смогут бесплатно увидеть морских обитателей и экзотические растения

Дети из Москвы и Подмосковья смогут бесплатно посетить океанариум 31 мая и 1 июня. Такая акция пройдет 31 мая и 1 июня в Крокус Океанариум Сити, сообщает портал Regions .

Акция приурочена к Международному дню защиты детей. В ее рамках организуют бесплатный вход в океанариум для посетителей в возрасте до 13 лет включительно.

Детей ждет праздничная программа — красочные фотозоны, интерактивные развлечения от аниматоров, подарки. Посетив три экспозиции, ребята смогут увидеть более 3 тыс. морских обитателей со всего мира, в том числе акул, скатов, осьминогов, медуз, а также около 100 видов экзотических растений.

Во время визита дети должны быть в сопровождении взрослых. Посещения доступны с 10:00 до 22:00.