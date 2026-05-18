Международный форум по безопасности пройдет в Подмосковье

Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности РФ пройдет в Подмосковье 26–29 мая 2026 года. Местом проведения мероприятия станут комплекс «Лайв Арена» в Новоивановском и Центральный парк «Патриот» в Одинцово.

В форуме примут участие около 5 тыс. человек в составе более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций. Ожидается участие секретарей советов безопасности, советников глав государств по национальной безопасности, руководителей правоохранительных ведомств и спецслужб, представителей руководства международных организаций.

В программе мероприятия — XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, тематические заседания, двусторонние и многосторонние встречи, выставки.

Для участия в форуме необходимо пройти аккредитацию через защищенный портал. Подробная информация о мероприятии представлена здесь.