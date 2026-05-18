Устрицы, говядина и имбирь: хирург советует при проблемах с эрекцией и либидо заглянуть в холодильник

Хирург, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян ежедневно слышит от пациентов один и тот же вопрос: что пить, что есть, какие биологически активные добавки принимать, чтобы эрекция была отличной, а либидо — на высоте? Причем, как отмечает доктор, спрашивают об этом не только мужчины, но и женщины. Ответ специалиста прост и одновременно неожидан. Не нужно тратить деньги на дорогие препараты в аптеке. Достаточно открыть собственный холодильник, сообщил REGIONS.

Первое правило: убедитесь, что вы здоровы

Прежде чем менять рацион, Гадзиян советует пройти полноценное медицинское обследование. Возможно, причина проблем кроется не в питании, а в гормональном сбое или хроническом заболевании. Если эндокринолог, андролог или гинеколог не нашли патологий — тогда добро пожаловать в мир натуральных афродизиаков.

«Если вы „практически здоровы“ и БАДы — не ваше, то вот вам список топ‑30 продуктов для улучшения сексуальной функции — и мужчинам, и женщинам», — добавляет доктор.

Что класть в тарелку: продукты-помощники

Мясо, рыба, дары моря

Главный микроэлемент для мужской силы — цинк, отметил эксперт. Он напрямую участвует в выработке тестостерона. Его дефицит ведет к угасанию влечения и ослаблению эрекции.

Из красного мяса доктор советует говядину и телятину — они богаты цинком, железом и витаминами группы В, которые нужны для гормонального фона и состава крови. Из птицы лучше выбирать индейку и курицу: это источники белка и витаминов В для нервной системы и мышц.

Среди морепродуктов особенно ценны устрицы (настоящий царский афродизиак), мидии (цинк, селен и омега-3), креветки (селен, цинк, легкий белок) и осьминоги (белок, йод, витамины В для эндокринной и нервной систем).

Что касается рыбы, то здесь чемпионы по содержанию омега-3 жирных кислот — тунец, скумбрия, анчоусы и рыба-меч. Эти кислоты улучшают эластичность сосудистых стенок, а значит — и качество кровенаполнения.

Фрукты, ягоды, овощи и крупы

Рацион должен быть богат антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, считает эксперт. Они поддерживают тонус организма и здоровье сосудов.

Бананы, авокадо, инжир и фейхоа снабжают организм калием, витамином С, йодом и полезными жирами. Гранат и яблоки — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают сосудистую стенку.

Овощи тоже играют важную роль. Морковь дает бета-каротин, полезный для репродуктивной системы. Томаты — ликопин, который защищает предстательную железу. Сельдерей, тыква, репа и батат богаты калием, поддерживающим мочевыделительную систему, и сложными углеводами, дающими энергию.

Отдельного внимания заслуживает овсянка. Она содержит L-аргинин, снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает эрекцию.

Орехи, семечки и специи

Это концентраты полезных веществ, которые работают как природные стимуляторы, высказал мнение эксперт.

Любые орехи — грецкие, кедровые, фундук, миндаль — содержат магний, цинк, витамин Е и аргинин. Тыквенные семечки считаются лидерами по содержанию цинка. Кунжут — источник жиров, кальция и магния.

Среди пряностей и специй доктор выделяет имбирь (улучшает кровообращение и чувствительность), а также мускатный орех, кардамон, майоран, орегано и острый перец. Они традиционно известны как усилители кровотока и природные афродизиаки.

Главный вывод доктора Гадзияна

Ни одна биодобавка, какой бы разрекламированной она ни была, не сравнится по эффективности с полноценным, разнообразным питанием, считает эксперт. И даже самая полезная еда окажется бесполезной, если человек не следит за общим состоянием здоровья, пренебрегает сном, физической активностью и не отказывается от вредных привычек. Без здорового образа жизни — никуда.

