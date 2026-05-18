В Ногинске ликвидируют аварийный жилой дом

В Ногинске приступили к сносу аварийного многоквартирного дома № 5 на 1‐й Жуковской улице. Об этом сообщила пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное деревянное здание построили в 1966 году. Его общая площадь составляет около 330 кв. м. Со временем основные и ограждающие конструкции значительно износились, из‐за чего дом признали аварийным и включили в программу сноса.

Расселение жильцов провели в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». В доме было 8 квартир — все жители уже обеспечены новым жильем.

Сейчас на месте здания идут демонтажные работы. Специалисты поэтапно разбирают конструкции, а территорию расчищают от строительного мусора. По плану завершить снос и привести участок в порядок должны до конца текущего месяца.

