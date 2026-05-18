«Задача была остаться в живых»: почему группа «Руки Вверх!» боялась играть на вечеринке враждующих кланов в Башкирии?

Сергей Жуков, лидер легендарной группы «Руки Вверх!», вспомнил пугающую историю из 90-х, пишет Teleprogramma.org. Он рассказал, как на одном из концертов в Башкирии коллективу пришлось играть перед представителями двух враждующих преступных кланов.

По словам Жукова, группу пригласили на частное мероприятие. Они согласились ради гонорара, но, когда приехали, поняли — это не обычный корпоратив. Артистам предстояло выступать на вечеринке в честь «братания» двух враждующих группировок.

«Заплатят ли нам за концерт или просто выкинут за дверь, если повезет, без лишних объяснений? Честно скажу — уйти живыми тогда казалось уже большой удачей», — рассказал Жуков.

К счастью для коллектива, концерт прошел без инцидентов. Организаторы выплатили группе обещанную сумму и даже обеспечили им безопасный выезд с сопровождением. Как вспоминает Жуков, эти минуты на сцене были одними из самых напряженных в жизни.

Напомним, группа «Руки Вверх!» была основана Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным в 1995 году. Пик популярности пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х. Их хиты, такие как «Крошка моя», «18 мне уже», знает вся страна.

В 2006 году дуэт распался, и Жуков продолжил проект как сольный. Сегодня он один из самых востребованных исполнителей на постсоветском пространстве.

