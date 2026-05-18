Звезды фильма «Чернобыль» Козловский и Акиньшина стали родителями

Сыгравшие в фильме «Чернобыль» актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями общего ребенка, сообщает «Газета.Ru». О рождении сына артисты сообщили в соцсетях. Для Акиньшиной этот ребенок стал четвертым, для Козловского — вторым.

Старший сын 39-летней актрисы родился от Дмитрия Литвинова. Ему уже 16 лет. Известно, что у мальчика есть проблемы со здоровьем, и он живет с бабушкой в Санкт-Петербурге.

В 2013 году у Акиньшиной родился сын от бизнесмена Арчила Геловани. В 2017 году пара снова стала родителями — на свет появилась дочь. В 2018 году Акиньшина объявила о разводе с Геловани, однако позже они помирились. Окончательно супруги расстались в 2019 году и затем выясняли отношения в суде.

У 41-летнего Козловского есть дочь от актрисы Ольги Зуевой. Актеры начали встречаться в 2015 году, но их роман закончился после рождения дочери. Козловский признавался, что винит себя в разрыве отношений с Зуевой.

