«Хотел лучшего для дочери»: почему Алсу обвинила бывшего мужа в накрутке голосов на детском «Голосе»?

Российская певица Алсу вновь вернулась к обсуждению громкого скандала, связанного с ее дочерью Микеллой. В эфире программы «ДОстояние РЕспублики» артистка рассказала о накрутке голосов на детском «Голосе» и назвала имя виновного, сообщает Super.ru. По ее словам, за подтасовкой результатов стоит бывший муж Ян Абрамов.

Алсу подчеркнула, что не имела никакого отношения к вмешательству в процесс голосования. Когда она поняла, что происходит, то попросила супруга остановиться. Однако, по утверждению певицы, ее просьба была проигнорирована.

«Действительно, в финале программы было вмешательство в процесс голосования. Я к этому никакого отношения не имела. И тем более, моя дочь Микелла», — призналась артистка.

Она назвала эту ситуацию испытанием для всей семьи и отметила, что до сих пор испытывает неловкость из-за случившегося. Певица также выразила желание извинится перед Первым каналом за случившееся. Алсу не скрывает, что эти события стали для нее тяжелым уроком.

