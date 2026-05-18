Без денег, без славы, без наград: 87-летний житель Дмитрова в любую погоду каждый день выходит на уборку

Жители Дмитрова уже привыкли видеть на улицах пожилого мужчину с пакетами и совком. Это 87-летний Юрий Сергеевич Капустин. Каждый день, независимо от погоды, он выходит на дорогу возле Поддубок и начинает убирать мусор, оставленный другими людьми, сообщил REGIONS.

Как рассказал местный житель Александр, пенсионер часто заговаривает с прохожими и жалуется на тех, кто по каким-то причинам не может донести свои отходы до контейнеров. Юрий Сергеевич делает это не за деньги, не ради славы и не в ожидании наград. Его мотив проще и глубже: он не может молчать, когда видит, как пластиковые бутылки, стаканчики из-под кофе и обертки валяются у обочин, попадают в ручьи, а оттуда — в реки и, в конечном счете, в мировой океан.

«Дедушка очень даже адекватный, грамотно говорит все по делу. Кому-то может показаться, что это выживший из ума пожилой человек, но это совсем не так — просто у него реально душа болит за экологическое состояние нашей планеты», — отмечает Александр.

Особое возмущение горожан вызывает другое. Пенсионеру запрещают выбрасывать собранный мусор в ближайшие контейнеры, которые стоят у магазинов. Юрию Сергеевичу приходится искать, куда деть мешки с отходами, которые он собрал своими руками, чтобы сделать район чище.

«Ни для кого не секрет, что пластик через ручейки и реки попадает в море и что в океане уже есть целые мусорные острова. Но многие знают и ничего не делают… А он таким образом вносит свой вклад по защите нашей природы и экологии», — добавляет Александр.

Административный кодекс (статья 8.2) четко определяет: выбрасывать отходы в неустановленных локациях незаконно. Наказание для рядовых граждан варьируется от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Представители власти и ответственные должностные лица рискуют заплатить до 50 тыс. руб. Если нарушение зафиксировано в лесу или в водоохранной зоне, штрафы будут еще выше.

Жители обратились к руководству города с конкретным предложением — поставить для дедушки Юры индивидуальную мусорную урну. Они уверены, что горожанин точно будет использоваться баками по назначению в отличие от некоторых других местных жителей.

«Если увидите Юрия Сергеевича — остановитесь. Скажите спасибо. Подарите ему немного внимания и уважения. Такие люди — настоящие легенды нашего времени», — призывают дмитровчане.

