В Московской области подвели итоги культурно-просветительского фестиваля «ПредпоЧтения»

16 мая завершился 3-й сезон культурно‐просветительского фестиваля «ПредпоЧтения», который стал значимым событием в культурной жизни Подмосковья. По данным пресс‐службы Министерства образования Московской области, в мероприятиях приняли участие свыше 120 школ из 10 муниципальных образований региона.

За время работы фестиваля провели более 1600 мероприятий, охвативших 63 тыс. школьников. Особую ценность проекту придала вовлеченность семейного сообщества: к программе присоединились 1673 родителя, что подчеркивает социальную значимость инициативы.

С 12 по 15 мая школьные аудитории, библиотеки и актовые залы превратились в единое пространство живого слова. Фестиваль наглядно показал, как системное взаимодействие образования, профессионального театра и издательского сообщества способно изменить отношение подрастающего поколения к чтению — сделать его не формальной обязанностью, а увлекательным процессом познания.

Ключевым элементом программы стало сотрудничество с профессиональными театральными коллективами. В фестивале участвовали 5 театров, среди которых Ивантеевский драматический театр, Дмитровский драматический театр и театр «Ведогонь». Актеры вышли за пределы традиционных сцен и превратили школьные классы в площадки для литературных гостиных, театральных уроков, поэтических баттлов и экспромт‐постановок. Школьники не просто анализировали тексты, они «проживали» их благодаря мастер‐классам по сценической речи, тренингам по дикции и открытым репетициям. Такой подход позволил ребятам ощутить эмоциональную силу слова и увидеть, как литература оживает на сцене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с финалистами программы «Герои Подмосковья».