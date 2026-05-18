Старение может идти не плавно, а резкими скачками — к такому выводу пришли ученые, изучившие молекулярные изменения в организме человека, пишет ScienceAlert. Согласно исследованию 2024 года, два заметных перелома приходятся примерно на 44 и 60 лет.

Команда генетика Майкла Снайдера из Стэнфордского университета несколько лет наблюдала за 108 взрослыми добровольцами. Участники регулярно сдавали биологические образцы, а исследователи анализировали РНК, белки, липиды и микробиом кожи, кишечника, носа и полости рта.

В итоге ученые изучили более 135 тыс. биологических признаков и обработали свыше 246 млрд точек данных. Оказалось, что около 81% исследованных молекул менялись не постепенно, а в один или оба ключевых периода.

«Мы не просто меняемся постепенно с течением времени — некоторые изменения действительно очень радикальны. В какой-то момент можно очень резко на себе это ощутить», — объяснил Снайдер.

В середине пятого десятка изменения затрагивали обмен липидов, кофеина и алкоголя, а также показатели, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кожей и мышцами. В районе 60 лет добавлялись изменения в углеводном обмене, иммунной регуляции и функции почек.

Ученые отмечают, что выборка была небольшой, поэтому результаты нужно проверить на более масштабных исследованиях, однако если вы замечаете некоторые резкие изменения в поведении своего организма — это может быть одной из причин.