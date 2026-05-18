Студент подмосковного вуза занял первое место на чемпионате Европы по самбо

Студент Государственного социально‑гуманитарного университета (ГСГУ) городского округа Коломна Савелий Солдатенков занял первое место на чемпионате Европы по самбо, который прошел в Тбилиси. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Он учится на втором курсе факультета физической культуры и спорта. Спортсмен выступил в составе сборной России в дисциплине «боевое самбо» в весовой категории свыше 98 кг. В общей сложности в чемпионате Европы приняли участие более 300 спортсменов из 27 стран.

«Первенство Европы выиграть сложнее, чем чемпионат мира: стран‑участниц меньше, плотность соперников выше, и каждая схватка может повлиять на итоговый результат», — сказал декан факультета Александр Нечаев.

В министерстве добавили, что школьники и студенты региона могут выбрать спортивную программу из списка в более 6 тыс. направлений, записаться в секцию можно в Навигаторе дополнительного образования.

