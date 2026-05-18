Два проекта из Московской области стали финалистами всероссийского конкурса «Ты в игре»

Значимого успеха добились две инициативы из Наро‐Фоминска: они вошли в число финалистов VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, подчеркнув, что достижение стало результатом высокой конкуренции: из 119 заявок от Подмосковья в полуфинал прошли лишь 8 проектов, а в решающую стадию пробились только 2.

На состязание поступило 6133 заявки со всей страны. Строгий отбор позволил выделить 34 лучших проекта России, среди которых оказались и наро‐фоминские разработки — «ДвижОК» (в номинации «Корпоративный спорт») и «Плывем к чистоте» (в номинации «Спортивный туризм»).

Проект «Плывем к чистоте» привлек внимание жюри нестандартным подходом: он органично соединяет физическую активность с экологической миссией. Участники не просто сплавляются по рекам и водоемам — они попутно очищают прибрежные зоны от мусора, превращая спортивный маршрут в экологическую акцию. Такая концепция помогает формировать бережное отношение к природе и дает мощный социальный эффект. Уже сейчас в инициативе участвуют свыше тысячи человек, а организаторы планируют распространить опыт на всю Московскую область.

Не менее примечателен и проект «ДвижОК», нацеленный на оздоровление корпоративных коллективов. Его авторы предложили целостную систему, где физическая активность дополняется заботой о ментальном благополучии сотрудников. В рамках программы проводятся образовательные вебинары с участием авторитетных экспертов — преподавателей Высшей школы экономики, специалистов из Сколково и МГУ, а также представителей страховых компаний. Дополнительно проект предусматривает финансовую поддержку онлайн‐консультаций с психологами, что делает психологическую помощь доступнее для работников. Кульминацией ежегодной активности становится неделя здоровья, объединяющая 2 тыс. сотрудников. Для комфортных занятий обустроен современный спортзал с тренажерами, организованы зоны для настольного тенниса и релаксации с массажным креслом.

