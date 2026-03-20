Что пить «безопаснее»: ученые назвали самый «здоровый» алкоголь

Как сообщает Daily Mail, крупное исследование показало: тип алкоголя может влиять на здоровье не меньше, чем его количество.

Ученые проанализировали данные более 340 тысяч человек за 13 лет и обнаружили, что умеренное употребление вина связано с более низким риском смертности по сравнению с пивом, сидром и крепким алкоголем.

В частности, у любителей вина риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 21% ниже. В то же время у тех, кто предпочитает пиво и крепкие напитки, риск был на 9% выше.

При этом, умеренным уровнем считалось около 1–3 бокалов вина в день для мужчин и до полутора — для женщин.

Однако ученые подчеркивают: алкоголь в целом ухудшает здоровье. Люди, употребляющие его в больших количествах, имеют значительно более высокий риск смерти, включая онкологию и болезни сердца.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому прямую причинно-следственную связь доказать нельзя.