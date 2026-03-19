«Что-то новенькое»: в американскую тюрьму доставляли наркотики и оружие с помощью дрона

Как сообщает New York Post, неизвестные устроили «воздушную доставку» запрещенных предметов в тюрьму Марси в штате Нью-Йорк, сбросив груз с дрона ночью.

Инцидент произошел около часа ночи по местному времени: беспилотник сбросил посылку прямо между жилыми корпусами внутри охраняемой территории. Из-за подозрительного вида груза на место вызвали саперов.

После проверки внутри нашли два ножа длиной около 20 см, более 500 граммов подозрительного вещества, пропитанные наркотиками листы бумаги, мобильный телефон, машинку для стрижки и банданы.

Сам дрон позже обнаружили неподалеку от тюрьмы. Расследование продолжается, причастным грозит уголовное преследование.

«Использование дронов для доставки оружия и наркотиков — это что-то новенькое. Я такого за время работы еще не наблюдал», — заявил комиссар тюремной службы Дэниел Мартушелло.

На фоне инцидента власти призывают ужесточить законы. План губернатора Кэти Хокул предусматривает ограничения на полеты дронов над тюрьмами и введение новых наказаний за их незаконное использование.

По словам чиновников, подобные атаки становятся все более частыми на фоне усиления контроля внутри исправительных учреждений.