День Деда Мороза и Снегурочки 30 января: история праздника и народные приметы

В морозном январе, сразу после завершения череды новогодних торжеств, приходит особый день, посвященный главным волшебникам зимы — Деду Морозу и его внучке Снегурочке. 30 января — неофициальный праздник, он не отмечен красным цветом в календаре, но любим многими как повод вспомнить о сказке, доброте и чудесах. Об истории появления праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как появился день Деда Мороза

История этого дня уходит корнями в давние времена. Славянские народы издревле почитали зимнее солнцестояние, олицетворяющее победу света над тьмой. С приходом христианства традиционные верования переплелись с новыми, и образ сурового зимнего духа постепенно трансформировался в Деда Мороза — доброго волшебника, приносящего подарки.

Снегурочка — более поздний персонаж, появившийся в русской культуре в XIX веке. Ее образ, юной и нежной спутницы Деда Мороза, символизирует красоту зимы и надежду на весеннее пробуждение.

Официальное же «рождение» Дня Деда Мороза и Снегурочки связывают с советской эпохой. В годы борьбы с религиозными предрассудками новогодние елки и сказочные персонажи стали альтернативой рождественским традициям.

В современности 30 января часто организовывают тематические мероприятия, утренники и конкурсы, посвященные любимым персонажам. Некоторые семьи устраивают небольшие домашние праздники, чтобы еще раз окунуться в атмосферу волшебства и подарить детям незабываемые впечатления.

Фото: [ istockphoto.com/Mordolff ]

Приметы дня

Считается, что погода в этот день может предсказать погоду на лето. Яркое солнце — к жаркому лету, а снегопад — к дождливому. Сильный ветер сулит ветреные месяцы, а тихая погода — к спокойному лету. В эти дни особенно внимательно наблюдали за природными явлениями.

В день Деда Мороза и Снегурочки хорошо делать добрые дела и помогать нуждающимся. Считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается сторицей. Отказ в помощи может навлечь на человека беду.

В этот день принято загадывать желания, обращаясь к Деду Морозу и Снегурочке. Верят, что добрые зимние волшебники могут исполнить самые заветные мечты. Нужно только верить в чудеса и быть открытым для новых возможностей.

