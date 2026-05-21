Чай не вода: гастроэнтеролог предупредила о смертельной опасности травяных сборов

Чай, вопреки расхожему мнению, не заменяет воду, а при неумеренном потреблении может вызвать запоры, гастрит и даже дегидратацию. Но главную опасность таят в себе пакетики из нейлона и ПЭТ, которые выделяют микропластик, накапливающийся в крови, печени и почках. Ко Дню чая (21 мая) врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова в беседе с REGIONS объяснила, какие напитки могут убить, а какие — реально помочь животу.

Популярный напиток, без которого многие не представляют утро, оказался не таким безобидным. Оказывается, чай не только не спасает от жажды, но и усугубляет обезвоживание. А некоторые травяные сборы содержат токсины, способные привести к летальному исходу.

Чай вместо воды: скрытая угроза

Вода — основной растворитель и транспортер в организме. Она поддерживает водно-солевой баланс, участвует в пищеварении и выводит токсины. Чай же содержит танины и кофеин, которые обладают мочегонным эффектом. Постоянный дефицит чистой воды ведет к дегидратации, даже если человек пьет много чая.

Крепкий чай раздражает слизистую желудка и стимулирует выработку желудочного сока. Это опасно при гастрите с повышенной кислотностью. Танины в избытке могут нарушать всасывание витаминов и минералов, а также замедлять моторику кишечника, вызывая запоры. Слишком горячий чай повреждает слизистую, увеличивая риск воспалений.

Пластиковая угроза в пакетиках

Особенно опасны пакетики из нейлона и ПЭТ — они выделяют больше всего нанопластика. Эти частицы накапливаются в крови, печени и почках, могут вызывать воспаление. Однако не все пакетики пластиковые: есть варианты из фильтровальной бумаги или биоразлагаемых материалов. В листовом чае риски микропластика ниже, если производитель соблюдает стандарты органического земледелия.

Травяные чаи, которые могут убить

Некоторые травяные сборы содержат компоненты, опасные для жизни:

чаи с тропановыми алкалоидами (дурман, белладонна) вызывают дезориентацию, нарушение зрения, а в высоких дозах — летальный исход

пирролизидиновые алкалоиды, которые накапливаются в мяте и ромашке из загрязненной почвы, токсичны для печени и могут вызывать рак

При беременности, лактации, заболеваниях печени и почек, а также при приеме антидепрессантов и антикоагулянтов к травяным чаям нужно относиться с особой осторожностью. Лучше заранее проконсультироваться с врачом.

Как распознать опасный чай

Перед покупкой стоит изучить состав и избегать сборов с неизвестными растениями. Важный маркер качества — наличие знака органической продукции или декларации о соответствии на упаковке. Также стоит оценить внешний вид: однородность листьев, отсутствие пыли и посторонних примесей. Дешевые сборы неизвестного происхождения — особенно с рынков и у уличных торговцев — лучше обходить стороной.

Какой чай реально помогает животу

Некоторые травяные чаи действительно могут облегчить симптомы пищеварения:

имбирь стимулирует пищеварение, помогает при тяжести в желудке. Но при гастрите с повышенной кислотностью, язве и желчнокаменной болезни он противопоказан

мята обладает спазмолитическим действием, помогает при синдроме раздраженного кишечника

ромашка оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие при спазмах и воспалениях ЖКТ

Любителям крепкого чая после еды стоит знать: дубильные вещества связывают железо в кишечнике, не давая ему всасываться. При железодефицитной анемии чай лучше пить через 2–3 часа после еды, а не сразу.

