Новый сервис «Веб-консультант» ввел в пилотном режиме Единый расчетный центр Подмосковья

Единый расчетный центр Подмосковья запустил в пилотном режиме новый цифровой сервис «Веб-консультант». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С помощью сервиса можно проконсультироваться со специалистом центра, не выходя из дома. По видеосвязи он примет обращение, ответит на вопросы, поможет разобраться в квитанции или найти потерявшийся платеж.

Для получения услуги нужно записаться в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сейчас сервис доступен в 11 округах. В их числе Богородский, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Щелково, Фрязино и Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.