День Николая Чудотворца 19 декабря: история праздника, обычаи и народные приметы

День святого Николая Чудотворца — один из самых любимых и почитаемых праздников в православном мире. Он отмечается 19 декабря. За радостными традициями скрывается богатая история. Подробнее об этом, а также о приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

История праздника восходит к жизни реального человека — Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в III-IV веках. С юных лет он отличался благочестием и стремлением помогать нуждающимся. После смерти родителей Николай раздал все свое наследство бедным, посвятив себя служению Богу.

Согласно преданию, Николай совершил множество чудес, еще при жизни заслужив репутацию защитника невинно осужденных, покровителя путешественников и мореплавателей. Он известен своими щедрыми и тайными дарами, которые он оставлял под дверью нуждающимся семьям, помогая им избежать голода и нищеты. Именно эти истории послужили основой для образа доброго дедушки, приносящего подарки детям в день его памяти.

Обычаи и традиции

Одним из главных обычаев является традиция дарить подарки. Дети находили их под подушкой, в носках или сапожках, оставленных у камина. Также принято обмениваться подарками с близкими и друзьями, проявляя тем самым свою любовь и заботу.

Еще одним важным обычаем является посещение церкви и молитва святому Николаю о помощи и защите. В этот день люди просят о здоровье, благополучии и исполнении желаний. Считается, что молитва святому Николаю обладает особой силой и может помочь в самых трудных ситуациях.

Кроме того, в народной традиции день святого Николая тесно переплетается с языческими верованиями и обычаями. Считается, что в этот день Николай спускается с небес и обходит землю, помогая нуждающимся и наказывая нерадивых.

Приметы

Наблюдая за погодой в этот день, можно предсказать, какой будет зима. Если на Николая выпал снег, то и вся зима будет снежной и морозной. И наоборот, если погода ясная и солнечная, то стоит ожидать мягкой зимы с небольшим количеством осадков. Замечали также, что если на Николая иней, то будет хороший урожай овса.

В народе говорили: «Как на Николая пойдет иней, то на овес будет теплина». Это означало, что обильный иней предвещал хороший урожай зерновых. А если в этот день на дорогах появлялся гололед, то считалось, что лето будет жарким и засушливым.

Существовали и приметы, связанные с благополучием семьи и домашним хозяйством. Считалось, что если в День святого Николая сделать доброе дело, то весь год будет сопутствовать удача. Поэтому в этот день принято помогать нуждающимся, дарить подарки и угощать сладостями детей.

