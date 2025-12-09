Россияне начали планировать новогодние путешествия в этом году еще весной

В 2025 году россияне, преимущественно жители Москвы и Московской области, начали заблаговременную подготовку к Новому году. Один из трендов текущего предновогоднего периода: смещение сроков бронирования и увеличение количества полностью забронированных поездок на праздники к началу ноября. Где россияне проведут длинные новогодние каникулы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путешественники начали планировать новогодние туры существенно раньше. Многие стали интересоваться возможными вариантами еще весной или в начале лета. Осенью же россияне обращаются за финальными уточнениями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики туркомпании «Содис». По их словам, смещение сроков бронирования связано с желанием отдыхающих тщательнее спланировать поездку, найти более интересные и выгодные варианты.

Кроме того, в 2025 году наблюдается увеличение продолжительности новогодних поездок. В среднем отпуск составляет 10-15 дней. Также россияне, особенно это касается премиум-сегмента, перестали концентрироваться на одном типе отдыха, отдавая предпочтение комбинированным маршрутам, отметили эксперты.

Самыми популярными направлениями для премиального путешествия на Новый год стали Мальдивы, ОАЭ и Таиланд. Однако богатые туристы также отправляются в Европу (Альпы, Италия, Франция, Швейцария) за спортивно-оздоровительными программами, ЮАР, Бразилию, Антарктиду. Внутренние направления тоже привлекают путешественников с «толстым кошельком», по данным аналитиков, рейтинг по стране возглавляют Сочи, Байкал, Камчатка и Алтай.

