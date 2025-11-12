День рождения Деда Мороза 18 ноября: как появился праздник главного зимнего волшебника

День рождения Деда Мороза отмечается 18 ноября. Именно эту дату выбрали инициативные детские организации совместно с другими энтузиастами. Подробнее о празднике — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Почему именно 18 ноября?

Считается, что в этот день в Великом Устюге, где по преданию живет Дедушка Мороз, наступает настоящая зима, устанавливаются крепкие морозы, и реки покрываются льдом. Этот день символизирует начало зимней сказки, время добрых дел и исполнения желаний.

Именно Великий Устюг объявлен родиной Деда Мороза, где находится его резиденция, принимающая гостей круглый год.

Традиции праздника

День рождения Деда Мороза отмечается с размахом. По всей стране проходят праздничные мероприятия, концерты, утренники и фестивали. В Великом Устюге этот день становится настоящим событием, куда съезжаются гости со всей России и из-за рубежа. Дети пишут письма Деду Морозу, отправляют поздравительные открытки и с нетерпением ждут его появления на главной площади города.

Традиционным стало зажжение первой новогодней елки в стране именно в этот день. Особое внимание также уделяется благотворительности. Организуются сборы подарков для детей из малообеспеченных семей, проводятся концерты и спектакли в детских домах и больницах. Ведь именно в этот день, когда вера в чудо особенно сильна, важно поделиться теплом и заботой с теми, кто в этом нуждается.

