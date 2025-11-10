Сезон не закончился: что нужно успеть сделать в саду и огороде до конца ноября

Ноябрь — идеальное время для того, чтобы проводить санитарную обработку деревьев и кустарников. Они находятся в состоянии покоя, поэтому стресс от внешнего воздействия будет минимальным. Что еще можно сделать в саду до конца месяца, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.

По словам эксперта, после того, как деревья окончательно сбросили листву хорошо видны проблемные места — надломленные, сухие или больные ветки. Их нужно обязательно обрезать.

«Если диаметр среза больше 1 см, то его необходимо обработать специальными заживляющими пастами или садовым варом. Не менее актуальна побелка деревьев. Специальным составом обрабатывают видимую часть ствола от земли до нижнего яруса кроны. Это называется штамб. Это делается для того, чтобы защитить дерево от перепадов температур», — пояснила эколог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дело в том, продолжила она, что в солнечные зимние дни темная кора быстро нагревается, что может вызвать сокодвижение, а ночью столбик термометра опускается ниже ноля.

«Таким образом влага может замерзнуть, вызывая разрывы коры. Обработка белым составом отражает солнечные лучи и препятствует перегреву штамба. Одно из важнейших мероприятий поздней осенью — влагозарядковый полив для плодовых деревьев. Он проводится для того, чтобы создать запас влаги для корневой системы, поскольку дерево продолжает ее испарять даже в состоянии покоя», — добавила Лакустова.

Полив особенно актуален, если осень не сильно дождливая. Обычно он проводится до наступления сильных заморозков, когда температура на улице в районе -3…+3 градусов.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

«Необходимо промочить почву примерно на 1,5-2 метра. В среднем для этого потребуется от 100 литров воды. Ее вносят порциями в землю ориентировочно по периметру кроны так, чтобы она впитывалась, не растекаясь по поверхности. После того, как вода полностью впитается, место полива необходимо мульчировать. Подойдет толстый слой торфа, перегноя или компоста. Это поможет защитить корни от морозов и сохранит влагу», — подчеркнула эксперт.

Также ноябрь — идеальный месяц для внесения удобрений длительного действия и некоторых посадок. К ним относятся: лук-севок, чеснок, морковь, редис, петрушка, укроп.

«Если высадить эти растения поздней осенью, то в сезон получиться снять урожай на 2-3 недели раньше. Но посадки необходимо проводить прямо перед тем как почва начнет замерзать, иначе велик риск того, что семена прорастут и урожай погибнет. Кроме того, в ноябре необходимо укрывать некоторые многолетние цветы и декоративные кустарники, например, розы, гортензии, клематисы и так далее», — отметила эколог.

Для начала нужно обрезать все сухие и невызревшие побеги, остатки цветов и так далее, затем пригнуть растения к земле, предварительно подложив лапник или доски, чтобы исключить контакт с почвой, соорудить каркас и обернуть его дышащим агроволокном, подчеркнула Лакустова.

Важно не забыть оставить небольшие вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить выпревание.

«Последним этапом станет очистка и перекопка грядок. Необходимо собрать все, оставшиеся в земле, корнеплоды, ботву и так далее, так как там очень часто зимуют яйца вредителей и прячутся грибковые споры, а затем перекапать грядки на полный штык лопаты. Это насытит землю кислородом», — заключила эколог.

