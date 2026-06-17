Жителям Подмосковья напомнили о проведении общероссийской минуты молчания 22 июня

Общероссийская минута молчания пройдет в День памяти и скорби 22 июня. В этот день в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны нарушила пакт о ненападении и обрушила удар по советским городам, аэродромам и воинским частям. Спустя десятилетия можно провести историческую параллель: государства, напавшие на Советский Союз в 1941 году, продолжают проводить агрессивную антироссийскую политику и пытаются переписать историю. В связи с этим День памяти и скорби остается напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа.

Общероссийская минута молчания проводится в 12 часов 15 минут по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР.

Впервые минута молчания в память о Великой Отечественной войне была проведена в 1965 году. С годами выработался ритуал ее проведения. Она открывалась музыкой «Песни о Родине», исполняемой на вибрафоне. Эти позывные Всесоюзного радио предваряли сообщение о нападении нацистской Германии. Затем диктор обращался с призывом к светлой памяти защитников Родины и объявлял начало минуты молчания. Время отсчитывал метроном, а по всем телеканалам транслировался Вечный огонь у Кремлевской стены.

В Год единства народов России проведение общероссийской минуты молчания и других памятных мероприятий приобретает особое значение. Эти акции укрепляют национальное единство и формируют единое историческое пространство.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.