«Не чудо-лекарство»: гастроэнтеролог объяснила, как на самом деле во время отпуска работает защита от отравлений

Среди туристов, особенно отдыхающих на южных курортах, широко распространено убеждение: сладкая газировка, в частности кола, способна спасти от кишечных расстройств, пищевых отравлений и даже ротавирусной инфекции. REGIONS разобрался , действительно ли этот популярный лайфхак работает или же он представляет угрозу для здоровья.

«Мы уже давно сделали газировку обязательным пунктом отпускного меню. Стоило нам пару раз отказаться от этой привычки, как тут же подхватывали кишечную инфекцию», — признается житель Видного Алексей Маслов.

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы, входящей в структуру Министерства здравоохранения, Людмила Сухорукова обращает внимание на то, что сладкие газированные напитки при подобных состояниях не просто бесполезны — их употребление способно нанести существенный вред организму.

«Газировка при ротавирусе только навредит. Кислоты в ней не хватит, чтобы уничтожить вирус, а вот избыток сахара и кофеин лишь ускорят обезвоживание и усилят диарею. К тому же пузырьки газа раздражают воспаленный желудок, а нужных для восстановления водно-солевого баланса калия и натрия в таких напитках вообще нет», — подчеркивает врач.

Популярность этого заблуждения, как считает Людмила Сухорукова, имеет вполне прозаическое объяснение и связана с проблемами санитарной безопасности, характерными для некоторых туристических направлений. Путешественники нередко отдавали предпочтение газировке в заводской упаковке, обходя стороной местную воду из-под крана, которая зачастую и служила источником болезнетворных бактерий. Выходило, что туристы попросту избегали инфицирования, однако заслугу «чудодейственного снадобья» ошибочно приписывали именно сладкому напитку.

Как правильно лечиться?

При возникновении первых симптомов кишечного расстройства гастроэнтеролог настойчиво рекомендует немедленно отказаться от употребления сладкой газировки. Первоочередная задача — оказать организму квалифицированную поддержку, следуя четкому алгоритму.

Восполнять потерю жидкости. Оптимальный выбор — негазированная питьевая вода, некрепкий чай либо специальные солевые растворы, приобретенные в аптеке.

Соблюдать питьевой режим. Употреблять жидкость следует часто, но небольшими глотками — это позволит избежать нового приступа тошноты.

Принимать сорбенты. Эти препараты способствуют связыванию и ускоренному выведению токсических веществ из организма.

В случае если самочувствие не улучшается, температура тела продолжает повышаться либо появляются признаки выраженного обезвоживания, необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной врачебной помощью.

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