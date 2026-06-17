Новые меры поддержки для внедрения промышленных роботов введут в Подмосковье
В Подмосковье появятся новые льготы в целях внедрения роботов на предприятиях
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Новые меры поддержки введут в Подмосковье в целях внедрения промышленных роботов на предприятиях. Об этом сообщили в Московской областной думе.
«Главный запрос, который мы услышали от делового сообщества, — нужны действенные меры государственной поддержки, важно создать условия для обновления производств. Мы этот запрос услышали и переводим его в законодательную плоскость», — сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
По его словам, планируется ввести инвестиционный налоговый вычет для поддержки крупных проектов с роботизированными решениями с объемом инвестиций за последний год от 200 млн рублей. Предполагается, что мера поддержки позволит списывать до 90% вложений в основные средства за счет льготы по региональной части налога и до 10% — по федеральной.
Также в планах — введение льготы по налогу на имущество, которая позволит обнулить его на три года для проектов с инвестициями от 50 млн рублей.
«Президент поставил задачу — войти в число 25 ведущих государств мира по уровню внедрения промышленных роботов. И Московская область здесь уже во многом задает темп. Мы находимся на лидирующих позициях: около 10% всех роботов, работающих сегодня на российских предприятиях, сосредоточено именно в нашем регионе», — заключил Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании промышленных роботов на предприятиях региона. Он подчеркнул, что сегодня такая техника необходима.