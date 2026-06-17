Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» приглашает на выставку «Вкус жизни» в Мытищах

В Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» (село Федоскино, Мытищинский округ) открылась выставка «Вкус жизни». Она приглашает погрузиться в яркий и эмоциональный мир художницы Ольги Филатовой, выпускницы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В залах музея собрано более 100 живописных работ Ольги Филатовой. Художница не замыкается в рамках одного жанра или техники. Ее полотна — это живые впечатления, рожденные в путешествиях. В каждой картине — не просто узнаваемый образ, а попытка передать внутреннюю энергию момента, особый настрой, который хочется удержать и разделить со зрителем. Богатая цветовая палитра делает экспозицию особенно притягательной: она буквально заряжает энергией и пробуждает желание внимательнее всматриваться в детали.

Главная изюминка выставки — диалог двух художественных миров. Рядом с живописными оригиналами представлены их изысканные воплощения на федоскинских шкатулках. Мастера фабрики бережно перенесли образы с холста на лаковую поверхность, раскрыв их по‐новому: за счет многослойного письма, мерцания перламутра и блеска золота привычные сюжеты обретают дополнительную глубину и декоративную выразительность.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 августа. Возрастное ограничение — 6+.

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