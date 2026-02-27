Доигрались с экзотикой: таинственный вирус в Таиланде убил 72 тигра и может «перепрыгнуть» на человека

В Таиланде после внезапной гибели 72 тигров в двух парках Tiger Kingdom в провинции Чиангмай власти начали мониторинг посетителей, которые могли контактировать с животными, пишет издание Daily Star.

Тигры погибли в течение десяти дней в районах Мае Таенг и Мае Рим. Причина массовой смерти пока окончательно не установлена. Туши животных кремировали и захоронили, вольеры проходят дезинфекцию, а оставшихся тигров наблюдают ветеринары.

По предварительным данным вскрытий, у животных обнаружили генетический материал вируса чумы плотоядных (CDV) и признаки бактериальной инфекции. Птичий грипп типа А исключен. Тем не менее власти заявили о готовности к масштабному наблюдению за людьми.

«Если мы выявим заболевших, будет запущен национальный мониторинг, включая отслеживание контактов и лечение», — сообщил глава департамента по контролю заболеваний Монтхиен Кханасават.

Оба парка закрыты. Эксперты также проверяют версию о зараженном корме, поскольку объекты расположены всего в 18 милях друг от друга. Власти продолжают следить за риском возможной вспышки птичьего гриппа в регионе.