«Папа мертв. Я убил папу»: в США 11-летний мальчик застрелил отца после ссоры из-за Nintendo Switch

В штате Пенсильвания 11-летний мальчик обвиняется в убийстве приемного отца после того, как у него забрали приставку Nintendo Switch, пишет New York Post. Трагедия произошла в городе Данканнон в ночь на 13 января.

По словам матери, Джиллиан Дитц, она проснулась от громкого звука и сначала подумала, что это фейерверк. Позже женщина увидела кровь мужа, 42-летнего Дугласа Дитца. «Я потеряла и мужа, и сына. Я не могу это осознать», — сказала она.

Семья отмечала день рождения мальчика накануне. Подросток признался полиции, что разозлился, когда отец отправил его спать и убрал приставку в сейф с оружием. Ночью он взял ключ, достал револьвер, зарядил его и выстрелил в спящего отца.

Согласно материалам дела, после стрельбы мальчик закричал: «Папа мертв. Я убил папу». Его обвинили в убийстве как взрослого.

Друзья семьи отзываются о погибшем, как о «добром человеке», и отмечают, что мать продолжает любить сына, несмотря на произошедшее.