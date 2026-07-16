Древнее динозавров: в Китае обнаружили янтарь, который переписывает историю планеты

Янтарь оказался гораздо древнее, чем считалось ранее, пишет ScienceAlert. Палеонтологи нашли на северо-западе Китая микроскопические фрагменты ископаемой смолы возрастом около 385 млн лет — это на 65 млн лет старше прежнего подтвержденного рекорда и примерно на 150 млн лет раньше появления первых динозавров.

Открытие опубликовано в Science Advances. Команда под руководством палеонтолога Цихана Ло из Китайской академии наук извлекла 241 крошечный фрагмент из угля формации Хуцзиэрсы. Частицы были всего 0,1–1,5 мм, поэтому их искали с помощью ультрафиолета: материал начинал светиться на фоне породы.

Сначала ученые осторожно называли находку «смолоподобным органическим веществом». Только после оптических тестов, инфракрасной спектроскопии и масс-спектрометрии они подтвердили: это настоящий янтарь с признаками сложной терпеновой смолы.

Главная важность находки в том, что она относится к среднему девону — времени до появления и широкого распространения семенных растений. Значит, сложную смолу могли производить уже более ранние сосудистые растения.

Авторы предполагают, что такая защита могла помогать растениям справляться не столько с насекомыми, сколько с пожарами, грибами и повреждениями. Ло считает, что еще более древний янтарь может уже лежать в музейных коллекциях, просто его пока не датировали.