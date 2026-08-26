Продукты в США могут подорожать: американский банк предупредил о риске продовольственного шока

Американские покупатели могут столкнуться с новым ростом цен на продукты в первой половине 2027 года, пишет Daily Mail со ссылкой на анализ JPMorgan. Банк предупреждает, что мировые продовольственные цены могут подняться примерно на 5%, если совпадут две угрозы: перебои с поставками удобрений и возможный мощный Эль-Ниньо — климатический феномен изменения температуры океанов.

Первая проблема связана с азотными удобрениями, особенно мочевиной. Персидский залив обеспечивает более 36% мирового импорта этого удобрения, а конфликт вокруг Ирана и перебои в Ормузском проливе уже осложнили производство и экспорт.

По словам главы климатического направления JPMorgan Сары Капник, нехватка удобрений может сначала ударить по кукурузе в Южной Америке, затем по пшенице в США и других крупных странах, а также по рису в Азии. Если удобрения не поступят вовремя к посевному периоду, фермеры не смогут просто использовать их позже с тем же эффектом.

США могут избежать самых тяжелых прямых последствий Эль-Ниньо, но американские магазины все равно зависят от мирового рынка. Если урожаи в других странах сократятся, а удобрения и импортные продукты подорожают, это может отразиться на ценниках в супермаркетах.

Для покупателей это не означает пустые полки или гарантированный скачок цен. Но JPMorgan предупреждает: совпадение проблем может превратить энергетический и логистический кризис в более долгий продовольственный шок для США.