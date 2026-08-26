Дешевле продать: ремонт каких машин после ДТП обойдется дороже покупки новой

Ремонт автомобиля после ДТП, замена двигателя или коробки передач в ряде случаев может обойтись владельцу дороже, чем продажа старой и покупка новой машины. Автоэксперт Андрей Бундин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что старые авто с дорогими запчастями может быть выгоднее не отдавать в ремонт, а сразу выставлять на продажу. Он рассказал, машины с каким ценником восстанавливать неликвидно.

Ключевой аспект — стоимость самого автомобиля. Старые машины премиум-класса, стоимость б/у мотора на которые может доходить до ₽1 млн рублей и выше — что аналогично цене самого авто, ремонтировать нецелесообразно. Но и продать такое ТС будет сложно, отметил Бундин.

«Чинить, скорее всего, все равно придется и продавать машину «в ноль» или почти, иначе — продавать на запчасти. Но необходимо соотносить стоимость ремонта и самого автомобиля», — добавил эксперт.

По его словам, к такому вопросу чаще приходят владельцы после ДТП. Если авто дешевое, битую машину, у которой пострадали силовые элементы кузова, мотор, коробка передач или рулевое управление, восстанавливать невыгодно и проще продать. Потому что стоимость ремонтных работ для всех моделей одинаковая, все упирается в цену машины и запчастей.

Автоэксперт привел конкретный пример:

«На MINI Cooper первого поколения начала «нулевых» (выпускался с 2002 по 2006 год) мотор стоит до ₽100 тыс. При стоимости такой машины от ₽600 тыс. до 1 млн — ремонт целесообразен, можно восстановить. Если взять Range Rover тех же годов, которые зачастую находятся в ужасном состоянии, цены на такие машины составляют от ₽700 тыс. до ₽3 млн, а на двигатели могут доходить до ₽1 млн, что сопоставимо со стоимостью авто. Тогда восстанавливать машину становится не так целесообразно».

Автомобили в ценовом сегменте от ₽2 млн до ₽2,5 млн стоит восстанавливать и с поломкой двигателя, и с поломкой коробки передач — как новые китайские, так и б/у европейские, подчеркнул Бундин.

«В любом случае сломанную машину продать будет менее выгодно, чем починить ее и продать уже рабочей. Неликвидно восстанавливать машины стоимостью примерно до ₽1 млн, их проще пускать на запчасти», — заключил эксперт.

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