Ешьте по часам: короткое «окно питания» может улучшить работу мозга

Ограничение приема пищи коротким дневным «окном» может немного поддерживать работу мозга у пожилых женщин, пишет ScienceDaily со ссылкой на журнал American Society for Nutrition. В небольшом шестимесячном исследовании участницы, которые ели примерно в течение 8–9 часов в день, лучше справлялись с заданиями на планирование и решениями задач, чем те, кто распределял еду на 12 часов.

В испытании участвовали 47 женщин 50–79 лет с лишним весом или ожирением. Все они проходили программу снижения веса и получили рекомендацию уменьшить рацион на 500 калорий в день. Часть участниц дополнительно ограничила время еды: обычно они ели с 10 утра до 6 вечера.

Через шесть месяцев обе группы похудели примерно одинаково — в среднем на 15 фунтов, или около 6,8 кг. Но у группы с коротким пищевым окном результаты некоторых когнитивных тестов оказались лучше. Также у них было меньше ошибок в заданиях на память и обучение, хотя этот результат не достиг статистической значимости.

Профессор кафедры нутрициологии Рутгерского университета Сью Шейпс считает, что польза может быть связана не только с количеством еды, но и с ее временем. Однако авторы подчеркивают: исследование было небольшим, а данные пока предварительные и еще не прошли полноценное журнальное рецензирование.