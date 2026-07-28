Картошка не сгниет и не замерзнет до весны: как хранить урожай на балконе

После сбора урожая многие жители Подмосковья задаются вопросом, где хранить картофель, если собственного погреба нет. Самым доступным вариантом остается застекленный балкон, однако без правильной подготовки клубни могут быстро испортиться: осенью — из-за сырости, зимой — из-за мороза, а весной — начать прорастать. Опытная дачница Оксана Сергеева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как избежать этих проблем.

По словам эксперта, главная ошибка — складывать свежевыкопанный картофель сразу в мешки и отправлять на балкон. Перед хранением клубни нужно просушить несколько часов в тени, удалить поврежденные экземпляры и дать урожаю «отлежаться» около недели в прохладном проветриваемом помещении. За это время кожура станет плотнее, а мелкие повреждения затянутся.

«Лучше всего хранить картофель в деревянных ящиках с отверстиями для вентиляции. Пластиковые пакеты и герметичные контейнеры не подходят — внутри быстро образуется конденсат, из-за которого клубни начинают гнить», — объяснила Сергеева.

Она посоветовала поставить ящики не прямо на бетонный пол балкона, а на деревянные рейки или пенопласт, чтобы защитить урожай от холода снизу. Если зимой температура опускается ниже нуля, картофель стоит дополнительно укрыть старым одеялом или плотным нетканым материалом. При сильных морозах лучше временно занести ящики в квартиру или использовать утепленный короб.

«Идеальная температура для хранения картофеля — от +2 до +4 градусов. Если будет теплее, клубни быстрее прорастут, если холоднее — подмерзнут и станут сладкими из-за превращения крахмала в сахар», — отметила дачница.

Эксперт также порекомендовала хотя бы раз в месяц перебирать запасы. Даже один испорченный клубень способен быстро заразить соседние, поэтому своевременная проверка позволит сохранить урожай практически до следующего сезона. Кроме того, картофель лучше держать в темноте: на свету клубни зеленеют и накапливают соланин, из-за чего становятся непригодными в пищу.

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