«Китайцы работают как улей»: эксперт из РФ рассказала о репутации, хитрости и опыте поставок в КНР

Работа с китайским рынком требует понимания не только экономических механизмов, но и культурных особенностей. Анна Смирнова, заместитель руководителя направления развития экспортного бизнеса ООО «Данлеко», сотрудничает с КНР с 2014 года. Она поделилась нюансами взаимодействия с азиатскими партнерами, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По словам эксперта, Китай с его 1,4-миллиардным населением в коммуникациях работает как единый организм. Информация распространяется мгновенно, поэтому репутация для предпринимателей становится главным капиталом. Однако деловая культура, по наблюдениям Смирновой, сохраняет прагматизм и зачастую предполагает хитрость, которая считается нормой.

«Есть китайская пословица: если кому-то даришь цветы, на руках остается запах. И любой посредник или консультант надеется, что этот запах останется и у него. Здесь, в общем, та же логика», — поделилась она.

Российским экспортерам приходится сложнее, отмечает эксперт. Китайские коллеги прекрасно осознают ограниченность выбора для России в условиях санкций. Каждая поставка превращается в торг. Один из примеров — случай, когда лишняя буква в названии региона «Xinjiang» в документах привела к задержке груза на таможне, и контрагент сразу потребовал скидку. При этом структура китайской экономики остается плановой: действуют пятилетки, а бизнес четко следует государственной линии.

«Даже если сравнить [КНР] с сопоставимым по объему рынком Индии, то последняя проигрывает: там меньше платежеспособный спрос, нет общей границы, логистика зависит от Новороссийска и прочих узких мест», — отметила она.

В марте 2025 года Китай закрыл импорт канадского гороха в ответ на ограничения по электромобилям, и российские поставщики ожидали роста цен.

«А закупочные цены, наоборот, упали. Руководство провинций выпустило декрет о недопущении спекуляций, и закупщики не нарастили объемы, а уменьшили», — рассказала она.

Однако, как пояснила Смирнова, КНР поощряет страны, пострадавшие от торговых войн с США, чтобы привлечь их на свою сторону. Россию в этот список не включают, поскольку полагают, что Москве все равно некуда деваться. Хотя для страны с высокими амбициями и крупным агросектором это скорее неприятный, но отрезвляющий сигнал, считает эксперт. Тем не менее Россия продолжит увеличивать поставки, и на китайском рынке без альтернатив это неизбежно.

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