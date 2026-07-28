В ЖК «Прибрежный парк» Ленинского округа стартовало строительство домов новой очереди

Группа «Самолет» приступила к возведению шестой очереди домов в ЖК «Прибрежный парк» в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие ведут установку свай на площадках корпусов 11.1 и 11.2, входящих в очередь 6.1. В домах предусмотрены лоджии и террасы на верхнем этаже. Два здания переменной этажности от 11 до 17 этажей будут рассчитаны суммарно на 679 квартир, на первых этажах разместятся 24 коммерческих помещения, на подземном уровне — 199 кладовых.

На территории будет проведено комплексное разноуровневое озеленение, во дворах расположатся детские площадки, спортивные зоны и столы для игры в настольный теннис, скамейки и не только. В проекте уже построены школа и два детских сада.

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