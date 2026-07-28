Роскошный подарок или очередные долги? Штурм раскритиковала заявление Долиной о новой квартире

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что окончательно перевернула печальную страницу жизни, связанную с потерей квартиры в Хамовниках. По словам певицы, теперь квартирный вопрос ее не беспокоит — новую недвижимость ей подарили друзья.

Однако не все коллеги восприняли это заявление с доверием. Певица Наталья Штурм в интервью Teleprogramma.org призвала скептически относиться к подобным историям о роскошных подарках.

«Не верю! Это все очередные слухи, которые создают сами артисты. На словах у нас абсолютно все — богатые миллионеры. А на деле, в финале, всем миром собирают артисту на похороны», — заявила Штурм.

По ее мнению, часто за такими заявлениями скрываются огромные кредиты, долги и судебные тяжбы за наследство. Артистка также заметила, что заявление Долиной — это реакция «назло» на поток негатива. Певица считает, что Долина хотела продемонстрировать, что будет жить еще лучше, но это только усилит негативное отношение людей.

Ранее юрист Сергей Багян заявил, что певице Ларисе Долиной грозит запрет на выезд за рубеж из-за штрафов ГИБДД.