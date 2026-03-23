Эти собаки растреплют вам нервы: ветеринар назвал семь пород, не подходящих для начинающих собачников

Популярные породы собак могут оказаться слишком сложными для начинающих владельцев, предупреждает ветеринар Том Ринд-Татт, пишет издание The Mirror. По его словам, многие выбирают питомцев по трендам, не учитывая реальных потребностей животных.

Эксперт выделил семь пород, которые чаще всего доставляют трудности: французский бульдог, хаски, бордер-колли, кокер-спаниель, такса, бельгийская овчарка малинуа и акита. Основные проблемы — здоровье, высокая активность и сложный характер.

«Есть разница между тем, чтобы любить породу, и рекомендовать ее новичку», — отметил ветеринар.

Например, французские бульдоги часто страдают от проблем с дыханием, а хаски требуют много часов ежедневной активности. Бордер-колли нуждаются в постоянной умственной нагрузке, иначе становятся непослушными и гиперактивными.

«Мы выбираем собак по 15-секундным видео, а потом сталкиваемся с 15 годами последствий», — подчеркнул специалист.

Вместо этого он советует обратить внимание на более спокойные породы или взрослых собак из приютов. По его словам, ключ к успеху — не мода, а соответствие образа жизни и возможностей владельца потребностям питомца.