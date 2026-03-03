«Это точно ботокс», — хирург разобрал новое лицо Джима Керри на фоне теорий о «клоне»

После появления Джима Керри на 51-й церемонии Cesar Awards в Париже в сети вспыхнули теории заговора — от «пластики» до «клонирования». Однако издание Daily Mail сосредоточилось на экспертном мнении пластического хирурга, который подробно разобрал изменения во внешности актера.

Доктор Джеффри Шпигель, не лечивший Керри лично, изучил фото и видео с мероприятия и заявил: «Он на 100% делал ботулинотерапию». По его словам, форма бровей выглядит «неестественно приподнятой», что может быть связано с техникой введения ботокса, чаще применяемой для женского лица.

Хирург также указал на «ненатуральное натяжение в области щек». По его мнению, это может быть следствием нитевого лифтинга или даже неудачной подтяжки лица. Он подчеркнул, что мужская пластическая хирургия требует иных подходов, чем женская: «Эти результаты показывают, насколько важно учитывать анатомические различия».

Кроме того, специалист предположил возможную лазерную обработку кожи, из-за которой лицо актера стало заметно бледнее. «Все эти процедуры эффективны только в руках опытного врача», — добавил он.

На фоне слухов о «двойнике» художник Алексис Стоун даже опубликовал пост с намеком, что это был он в образе актера. Однако представители Керри подтвердили, что на церемонии присутствовал сам актер, назвав его визит «историческим моментом».