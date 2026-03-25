Европа готовится к «локдауну 2.0»? План на случай топливного кризиса встревожил жителей западных стран

Международное энергетическое агентство опубликовало план действий на случай глобального дефицита топлива, вызвав опасения о возможных ограничениях, напоминающих локдауны, сообщает издание Daily Mail. Документ появился на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев поставок через Ормузский пролив.

В отчете предложены 10 мер по снижению потребления топлива. Среди них — расширение удаленной работы, сокращение авиаперелетов и ограничение использования личных автомобилей.

«Эти шаги направлены на стабилизацию рынков и защиту домохозяйств», — отмечается в документе.

Также предлагается снизить скорость на дорогах, поощрять общественный транспорт, карпулинг и даже ограничивать движение машин по номерам. В некоторых случаях это может снизить потребление топлива на несколько процентов.

Эксперты подчеркивают, что меры носят превентивный характер и рассчитаны на худший сценарий. Однако европейские пользователи в сети уже сравнивают их с ограничениями времен пандемии.

Рост цен на нефть выше $100 за баррель усиливает тревогу, так как через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти.