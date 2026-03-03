Европе снова грозит энергетический шок: коммунальные счета могут взлететь до £2,500 в год

Эскалация боевых действий на Ближнем Востоке уже бьет по Европе: газ в Великобритании и ЕС резко подорожал после остановки добычи у катарской госкомпании, на которую приходится около пятой части мировой торговли СПГ, сообщает издание Daily Mail.

Для Европы это болезненно, потому что регион зависит от импорта, а Катар — один из крупнейших поставщиков. На этом фоне оптовые цены в Британии подскакивали на десятки процентов и вышли на максимум с января 2023 года, а в Европе цена на газ поднялась примерно до €60 за МВт·ч.

Эксперты предупреждают: если рост цен закрепится, эффект может «перекрыть» недавнее снижение энергопотолка, а средний годовой счет в Британии теоретически способен снова приблизиться к £2,500 — как при кризисе 2022 года.

Проблема затрагивает не только тех, кто отапливается газом: стоимость газа влияет и на электричество, потому что сеть все еще сильно опирается на газовые электростанции. Если перебои с поставками затянутся к зиме, Европе будет сложнее заполнить хранилища и придется конкурировать за СПГ с Азией, что может усилить подорожание.