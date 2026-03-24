Фастфуд бьет по мужской фертильности? Ученые связали популярную еду и проблемы с зачатием

Частое употребление ультрапереработанных продуктов может снижать мужскую фертильность и затягивать попытки зачатия, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование. Ученые отмечают, что влияние может затрагивать и раннее развитие эмбриона.

В исследовании журнала Human Reproduction от Оксфордского университета с участием более 800 женщин и 650 мужчин выяснилось, что мужчины с высоким потреблением таких продуктов имели на 37% больший риск сниженной фертильности, а в группе с максимальным потреблением — на 69% выше.

«Диета с низким содержанием ультрапереработанных продуктов может быть полезна для обоих партнеров и их шансов на беременность», — прокомментировал профессор Роберт Гайяр.

У женщин связь с фертильностью была менее выраженной, однако наблюдалось небольшое замедление раннего развития эмбриона.

Эксперты подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. «Результаты интересны, но требуют осторожной интерпретации», — отметил профессор Чанна Джаясена.

В целом специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни — правильного питания, физической активности и отказа от курения при планировании беременности.