Гепатит B впервые дрогнул: новый препарат приблизил излечение от тяжелой болезни

Новый препарат бепировирсен показал обнадеживающие результаты при хроническом гепатите B, пишет Medscape со ссылкой на данные двух исследований в The New England Journal of Medicine.

Речь идет не о полном исчезновении вируса из организма, а о функциональном излечении: ДНК вируса остается ниже определяемого уровня, а поверхностный антиген HBsAg исчезает минимум на 24 недели после завершения терапии. Иными словами, действующее вещество не дает болезни развиваться до критической фазы.

Международная группа под руководством Цзиньлиня Хоу из больницы Наньфан при Южном медицинском университете в Гуанчжоу изучила бепировирсен в испытаниях B-Well 1 и B-Well 2. В них участвовали 1838 взрослых пациентов без цирроза из 29 стран.

Через 72 недели функционального излечения достигли около 20% пациентов, получавших препарат, тогда как в группах плацебо таких случаев не было. Для сравнения: при стандартной терапии нуклеозидными аналогами потеря HBsAg исторически происходит примерно у 1% пациентов в год.

Профессор Нора Терро из Университета Южной Калифорнии назвала результаты важным шагом, но подчеркнула, что стратегия подойдет не всем. Участники уже получали стабильное лечение, имели низкую вирусную нагрузку и не имели цирроза.

Побочные эффекты при лечении бепировирсеном тоже встречались. Нежелательные явления отмечались у 91% пациентов против 73% в группе плацебо. Главным серьезным сигналом было повышение АЛТ.

Дальнейшие наблюдения должны подтвердить, насколько устойчивым будет эффект и можно ли безопасно применять подход у более широких групп пациентов.