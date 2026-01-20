Главные православные праздники февраля: даты, традиции, приметы

В феврале 2026 года православные верующие отмечают три главных церковных праздника. Подробнее о каждом из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сретение Господне

Этот важный двунадесятый праздник Сретение Господне православные отмечают 15 февраля. Он напоминает о знаменательной встрече в Иерусалимском храме, где праведный Симеон Богоприимец встретил младенца Иисуса Христа. История праздника уходит корнями в евангельское повествование о принесении Девой Марией своего Сына в храм на сороковой день после Его рождения.

Сретение являет собой глубокий символ встречи Ветхого и Нового Заветов, момента, когда уходящий мир признает пришествие Спасителя. Традиции празднования насыщены духовным смыслом: освящение свечей в церкви, которые затем бережно хранят дома как оберег, символизирующий защиту от бед и несчастий. Сретенская свеча, как верят, обладает особой силой. Народные приметы, связанные с этим днем, часто указывают на будущий урожай и характер предстоящей весны: ясная погода предвещает обильный урожай, а метель — затяжную весну.

Родительская суббота

Вселенская родительская (мясопустная) суббота наступает 14 февраля. Этот день посвящен искреннему поминовению всех усопших православных христиан. Он установлен в преддверии мясопустной недели, предшествующей Великому посту.

Фото: [ медиасток.рф ]

В этот день в храмах совершаются особые заупокойные богослужения, а верующие посещают кладбища, чтобы почтить память своих предков. Суть дня заключается в молитвенной поддержке ушедших, вере в бессмертие души и надежде на всеобщее воскресение. Традиции включают посещение церкви, поминовение усопших за семейной трапезой и совершение дел милосердия.

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье в этом году приходится на 22 февраля. Этот день знаменует собой завершение Масленичной недели и является последним днем перед началом Великого поста. Главный акцент Прощеного воскресенья — в духовной подготовке к посту через искреннее покаяние и прощение обид. В этот день принято обращаться к близким с просьбой о прощении и самим прощать нанесенные обиды.

В храмах совершается чин прощения, во время которого священнослужители и прихожане взаимно просят прощения друг у друга. Традиции Прощеного воскресенья включают посещение церковной службы, прощение обид, примирение с близкими и начало подготовки к Великому посту.

